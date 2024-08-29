內政部提供

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為推動租屋市場資訊透明化，內政部今天首度公布各行政區租金統計資料，以75分位數來看，租金最高的地區為台北市松山區的2萬4000元，其次是內湖區的2萬2000元，新北市林口區也高達2萬1000元。內政部表示，租屋族可藉此初步掌握該區內租金價格分布情形，再依個人租屋需求及租金負擔 能力，判斷合理房租價格。

內政部今天部務會報安排地政司、統計處報告「租屋市場統計資料公布」。會後召開記者會，部長劉世芳表示，在去識別化、保障個資隱私及促進租金透明原則下，公布全國278個行政區的實際租金統計資料；對於樣本數充足行政區，進一步公布不同租屋型態的租金統計資料，讓租屋族更易瞭解當地租屋市場租金價格情形，作為選擇合理房租負擔之參考。

此次所公布租金統計資訊是運用今年3月31日當日仍為有效的租金補貼租約資料進行統計，提供租賃契約及租金四分位數統計數據，除少數行政區因樣本數過低(少於40筆)而未公布外，公布範圍已達278個行政區，涵蓋全國76％的鄉鎮市區。

另外，針對有提供租屋型態資訊樣本數較充足的行政區，依整層(戶)、獨立套房、分租套(雅)房三類常見租屋型態公布租金統計資料，公布範圍亦有136個行政區，涵蓋全國36％的鄉鎮市區。

內政部進一步補充，本次所公布的租金四分位數，其統計方式主要是將該行政區內所有租約樣本的租金價格，從最低到最高均分為四個部分，並以排序第25％、第50％、第75％的租金分位數，來呈現區內租金的低中高分布情形。

租屋族可藉此初步掌握該區內租金價格分布情形，再依個人租屋需求及租金負擔能力，判斷合理房租價格。

內政部最後表示，推動租屋市場資訊透明化是住宅政策的重要一環，未來將定期公布全國各行政區租金統計資料，提供更完整詳細的租金統計資訊，希望能在兼顧個資隱私及符合民眾需求的前提下，穩健促進租屋市場租金透明化。

上述統計資料，已公布在內政部不動產資訊平台，以及地政司網站租賃條例專區各界可查詢應用。

記者會中同時邀請到不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會理事長王瑞祺、租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會理事長鄭俊杰、兆基管理顧問股份有限公司策略長林佑任及數字科技股份有限公司(591租屋)副理謝官翰參加

對於透過定期公布全國各行政區租金統計資料，促進租屋市場租金透明，業者均表達肯定與支持，也將共同響應該項政策，透過公會、業者網站或租屋平台等，協助推廣同業、包租公及租屋族多加查詢參考，一起為租屋市場透明及健全發展努力。