財政部國產署表示，今年第3批國有房地包租，共計40戶，預計9月12日與23日開標，包含台北市20戶、台中市11戶、高雄市6戶以及台南市3戶，租金底價大約380萬元。

台北市20戶中有18戶坐落於同一街廓，皆為20坪左右，位於公館商圈內鄰近捷運公館站、國立台灣大學及三軍總醫院汀州院區，另外兩戶面積較大，約48與55戶，鄰近捷運東門站及東門市場，租金底價318萬6,632；台中市有11戶，坐落北屯區、烏日國中、國立中山大學、大里運動公園，生活機能及區位條件皆良好，租金底價21萬4439元。

高雄市6戶位於路竹區、湖內區以及前鎮區及鹽埕區，分別鄰近台鐵大湖、東方設計大學、台1縣、瑞祥高中、中正足球場及高雄女中等，公共設施完善且交通方便，租金底價25萬2725元。台南市則有3戶，坐落新營區，鄰近台鐵新營站、新營國小、衛生福利部新營醫院等14萬7934元。

財政部表示，自2023年3月起，推出國有地包租到今年6月止，已經公告153戶，標脫111戶，標脫率7成3，其中已經有34戶轉租給自然人，包含北部17戶、中部10戶以及南部7戶。另外也會盡快篩選適當標的，預計第4季將再推出30戶。