財政部。（圖／吳靜君攝）

【全程字幕】財政部粉專去掉「中華民國」 趙少康怒轟：受賴清德壓力而改？ @ChinaTimes

財政部昨日晚間臉書粉專從「中華民國財政部」突然改成「財政部」，引發外界議論。財政部回應，因為還有其他社群，所以改名為，無任何政治意圖與意義。

財政部回應如下

「感謝大家的關心，關於粉專更名以下說明理由：

1.為了與其他部會粉專名稱命名一致性，且粉專名稱單純易於民眾或其他粉專標及、搜尋。

2.除了FB外，我們也有LINE、IG帳號名稱均為「財政部」，取得社群平台名稱一致性，也歡迎大家加入追蹤喔！」