財政部昨日晚間臉書粉專從「中華民國財政部」突然改成「財政部」，引發外界議論。財政部回應，因為還有其他社群，所以改名為，無任何政治意圖與意義。
財政部回應如下
「感謝大家的關心，關於粉專更名以下說明理由：
1.為了與其他部會粉專名稱命名一致性，且粉專名稱單純易於民眾或其他粉專標及、搜尋。
2.除了FB外，我們也有LINE、IG帳號名稱均為「財政部」，取得社群平台名稱一致性，也歡迎大家加入追蹤喔！」
財政部昨日晚間臉書粉專從「中華民國財政部」突然改成「財政部」，引發外界議論。財政部回應，因為還有其他社群，所以改名為，無任何政治意圖與意義。
財政部回應如下
「感謝大家的關心，關於粉專更名以下說明理由：
1.為了與其他部會粉專名稱命名一致性，且粉專名稱單純易於民眾或其他粉專標及、搜尋。
2.除了FB外，我們也有LINE、IG帳號名稱均為「財政部」，取得社群平台名稱一致性，也歡迎大家加入追蹤喔！」
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