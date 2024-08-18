基隆市東岸商場爭議是市長謝國樑罷免案的導火線，主富公司（NET）向財政部提出異議15日遭駁回。財政部認為，NET控基隆市政府違反招標程序，僅是NET主觀見解且欠缺客觀事證，不足採信。藍委羅智強直呼，基市府4連勝讓民進黨謊言現形，依法行政若被罷免，這世上還有公道？

「四連勝！謝國樑實在太強，守護市產，基隆市政府又贏了！」國民黨立委羅智強今(18日)在臉書發文提到，繼東岸商場法律戰三連勝後，基市府在促參法的行政審議上也再下一城！NET主富公司不滿東岸商場「ROT促參案」由微風公司得標，向財政部提出異議。NET主張，在東岸商場招商甄審過程中，遭市府差別待遇；東岸商場增建部分有產權爭議，市府招商有違法疑慮；促參案的甄審不公，市府應提供評委的評分結果。

羅智強強調，財政部審議後認為，NET所提的主張只是自己主觀認定，缺客觀事證不足採信，全數予以駁回！

他直呼，謝國樑因東岸商場事件遭抹黑，NET不斷透過申訴、訴訟等各種程序，意圖製造輿論，側翼更藉此仇恨動員。基隆市府4連勝，讓真相越來越清楚，謝國樑一依法行政，阻擋市產被侵吞；民進黨的謊言通通現形。勇敢捍衛市財產的市長，若因此被罷免，這世上還有公道？罷樑是不善良、不公平也不厚道的惡霸行為，是踩在基隆人厚道善良上的「惡罷」。反惡罷，1013一定站出來投「不同意」票，讓善良取得最終勝！