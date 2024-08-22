中選會日前宣布基隆市長謝國樑罷免連署成案，並將於今年10月13日進行罷免投票。但近日坊間出現不少耳語，基隆市長謝國樑22日上午偕同副市長邱佩琳、立法委員林沛祥出面闢謠。謝國樑指出，這證明了民進黨積極介入這次罷免投票。

近日在民眾黨的小草群組中傳出說法，表示應該要支持罷免謝國樑，如此一來才能讓邱佩琳擔任基隆市長。另外，民進黨基市議會黨團總召張之豪日前也說，立法委員林沛祥的助理在台北火車站分發面紙，認為是林迫不及待想要上位基隆市長。

謝國樑表示，這些耳語足以證明民進黨積極介入這次的罷免投票，日前民進黨祕書長林右昌及基隆市黨部都表示他們沒有介入罷免，謝國樑說：「沒有人會相信的。」

林沛祥表示，他長期與通勤族站在一起，是基於他是民意代表，基隆的通勤族都是他的家人，因此他關心。談到罷免案，林沛祥指出，他支持謝國樑的原因，是因為他在幫基隆人做事。他認為，如果他姑息這次罷免的行動，下一個遭罷免的不會只有他，而是任何與綠營抱持不同意見的人，都會受到這樣的霸凌、跟騷。

邱佩琳也說，近日有人在民眾黨的小草群組中表示，為了讓她能夠做正市長，就應該罷免謝國樑。她說大家都知道她是政務官，都是市長任命。因此，若市長遭罷免，她與其他政務官都是「團進團出」，她也會跟著被罷免。因此一定要出來做一個很清楚的說明。

謝國樑強調，在基隆的國民黨是20年來最團結的一刻，在基隆團結的國民黨再加上民眾黨的一份力量，一定會把市政做好，讓民眾有感，同時，他也要告訴民進黨議會黨團，這樣的挑撥離間，是不會有成效的。