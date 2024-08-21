基隆市政府在東岸商場訴訟3連勝，財政部又於15日駁回廠商申訴，民眾才稱讚法院跟財政部沒有一味偏袒綠營。但卻有眼尖網友發現，財政部的臉書粉專今(21日)突然改名，將原本的「中華民國財政部」改成了「財政部」，網友看了質疑「是不是中華民國國民的納稅錢不用再給你們了？」

「請問一下，財政部要不要出來解釋一下，你們今天把粉專中華民國刪掉是什麼意思？」粉專「政客爽」今(21日)發文質疑，「是不是從今天開始中華民國國民繳的納稅錢不用再給你們了？用中華民國讓你丟臉了嗎？真的很好奇，請出面回應！」

另一粉專「不同的，新聞」則直言，「誰允許你改名的？你哪裡的財政部？美國？日本？不存在的台灣國財政部？」

政客爽直呼「賴清德要台獨趕快啦，玩這種垃圾招真的很俗辣！」網友表示「可以南部先試辦獨立看看喔。反正南電不北送了」、「政績不濟，唯有搞如斯小動作來取悅死忠粉」、「丟臉的財政部，都不要用中華民國的國幣，我付的納稅錢是給中華民國的官員，不是給一些什麼阿沙不露的財政部」、「這麼嫌棄就不要選中華民國總統啊」、「不敢台獨只能幹些小事安撫支持者」、「明年五月不用繳稅給來路不明的財政部？」