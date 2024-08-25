國慶日慶籌會主委的立法院長韓國瑜表示，要辦好中華民國的生日、凸顯「中華民國元素」，卻遭綠營抨擊為「華國美學」等。名嘴「歷史哥」李易修認為，「華國美學」被民進黨用來汙衊、汙名化所有不好看的東西。

歷史哥今(25日)在中天《週末大爆卦》節目中表示，所謂「華國美學」就是民進黨拿來汙衊、汙名化所有不好看的東西，例如鐵皮屋加蓋、一大堆摩托車在路上就是「華國美學」，不過，最近台北橋的摩托車被拍了照片，「機車瀑布」躍上國際版面，突然間又不是「華國美學」了，非常糟糕。

歷史哥認為，民進黨今天要坦誠面對一個問題，他們的台獨理論可說漏洞百出，還邏輯錯置，所以現在對他們來講很尷尬，他們根本不在乎那面旗子，才鬧出一堆笑話，比如金防部那個logo，連青天徽都歪掉。

歷史哥表示，打鐵還需自身硬，這是韓國瑜第一次辦理雙十國慶，他必須推出一個非常完美的內容，至少他負責的部分是完美的，其他像軍隊沒有弄好，或是國慶大典上其他單位沒有表現好，他沒有辦法負責。但首當其衝的肯定是這個logo ，所以這個logo要相當具有我國的元素，再融入一些台灣的意象，然後整個包裝起來，他建議，上頭可清楚寫著「中華民國國慶日」 或「中華民國113年國慶日 」。