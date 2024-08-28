基隆地檢署今（28）日偵結大日開發有限公司（下稱大日公司）行賄基市府官員案件，檢方針對大日公司負責人蘇男等11人在信二停車場及東岸停車場行賄等罪起訴。藍營痛綠營因前朝林右昌市府弊案才推動罷免，但前市府發言人游本明則反嗆，檢調起訴正好證實藍營對於林右昌圖利指控是政治抹黑。罷樑團體回應尊重檢方查弊，並強調與罷樑訴求無絲毫關聯，團體主張始終是謝市府在沒有法院強制執行命令破門的違法行為。

今日基隆檢方針對大日公司在信二停車場、東岸停車場有行賄、洩密及套漏稅等罪，起訴包含大日負責人蘇男、前基市府交通處臨時人員陳男、前交通處技正賀男及大日員工共11人。基市府交通處表示，該案為前市府林右昌時代發生，如今證明市府因大公司涉弊取消優先續約權是「依法有據」。藍營更批綠營起罷免謝國樑的行為毫無正當性，是為了掩蓋過去的弊案。

對此，前基隆市政府發言人游本明表示，針對所有的司法案件，林右昌的態度始終如一，就是勿枉勿縱。另外透過本案的起訴，檢方也證明幾個月前謝國樑市府及國民黨指稱林右昌圖利大日，根本是子虛烏有，政治抹黑。

罷樑團體「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉則回應，團體一向秉持尊重檢方調查，不管是誰執政，看見政府單位積極查弊，都是令民眾欣慰的事情。

但李晏蓉強調，該案與我方向來針對東岸商場的訴求絲毫沒有關聯性。李並質疑，如果謝市府尊崇依法行政，那為何今年2月1日可以在沒有法院強制執行命令的狀況下直接破門？甚至成為強盜案加害人？

李晏蓉還說，此案其中有提到洩漏招標內容的部分，或許謝市長也應該調查，為何在東岸及基隆各地停車場多處標案的得標金額與底標完全相同，甚至有廠商在尚未得標前即可對外招募員工。這些都是訴求半年但遲遲無法得到回應，謝國樑也始終不願面對的內容。

李晏蓉強調，謝市府團隊在許多標案都有類似的問題，廠商未得標前就展現出得標的動作、得標廠商與謝家關係密切、不是世交就是家族企業廠商，這些都可謂圖利特定財團廠商涉嫌重大，由衷希望在東岸的案件上，針對以上訴求，謝市府也可以一如這起案件積極查弊，回應人民期待。