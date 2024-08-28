基隆地檢署今日偵結大日開發有限公司針對信二停車場及東岸停車場行賄市府官員案件，將相關被告提起公訴。藍營議員韓世昱痛批，這再度證明綠營為了掩蓋東岸商場的貪腐行為才推動罷樑，罷免毫無正當性。（徐佑昇攝）

基隆地檢署今（28）日偵結大日開發有限公司（下稱大日公司）行賄市府官員案件，並將相關被告提起公訴。基市府交通處表示，該案為前市府林右昌時代發生，市府已將涉案人員賀員停職、陳員解除雇用契約，並依政府採購法程序辦理大日公司刊登政府採購公報停權作業。交通處強調，大日公司過去以促參模式經營東岸立體停車場，市府因其涉入弊案決定不予優先定約，如今該公司人員正式遭到起訴，證明市府立場依法有據，將持續堅守依法行政並捍衛市民權益的原則辦理各項業務。

交通處表示，大日公司過去2016至2023年間經營本市東岸及信二立體停車場，今由基隆地方檢察署偵結該公司行賄市府公務員，並將相關被告起訴。雖該案為前市府林右昌時代發生，但仍重創市府形象，市府已依約與大日公司解除信二立體停車場契約，東岸立體停車場亦依促參法不予優先定約，顯示基隆市政府為杜絕行賄廠商之履約及續約資格，依法有據。

交通處長王圳宏表示，東岸及信二停車場對於過去履約廠商不當作為及公務員未依法行政部分，市府已提付相關懲戒及停權作為，今後對於相關促參案件，也將繼續堅守依法行政與捍衛市民權益的原則，以維護市府形象。

國民黨基隆市議員韓世昱表示，該案再度呈現前朝林右昌市府時期果然是弊案重重，現在檢方起訴是「撥雲見日」。這同時也證明，綠營為了捍衛行賄的廠商，發起罷免市長謝國樑的行為毫無正當性，這一切都是為了掩蓋過去林右昌執政8年隱藏的弊案。

韓強調，藍營會繼續支持市府依法行政，並將過往有貪腐疑慮的事證都移交檢調，以捍衛市民的權益。未來在大型標案建議也都要參考新北市作法，透過廉政平台進行審查，達到公開透明、杜絕貪腐的可能性。