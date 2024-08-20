公民團體發動基隆市長謝國樑罷免案，國民黨陣營直指民進黨是幕後操作的黑手。民進黨祕書長林右昌20日上午受訪時表示，民進黨沒有這個能耐，也沒有能力取得這麼多民眾的聯署，他認為，這是基隆市民的覺醒，也是台灣民主的進步。

謝國樑罷免案中，國民黨陣營一再強調，罷免案從頭到尾都是民進黨與某些公民團體共同操弄的結果。林右昌說，國民黨也好、謝國樑也罷，滿腦袋裡想的都是權位、想著都是政治操作，能夠確保他市長的位子。藍白的操作都可以看到很多政治痕跡。但他強調，這次參與罷免的民眾其實藍綠白都有，理由是因為市民看不下去。

林右昌指出，他聽過很多藍營的支持者及白營的支持者，都針對謝國樑的施政失望、質疑，因此才會投入罷免的支持陣營。他認為，不要刻意把整件事情扭曲成民進黨在背後支持。

林右昌認為，說民進黨推動這次罷免，民進黨沒有這個能耐，民進黨也沒有這個能力去取得這麼多民眾的連署。他指出，這次的罷免案靠的是公民團體與基隆市民自發性的力量，這是基隆市民的覺醒，這個也是基隆城市的進步，當然也是台灣民主的進步。

林右昌強調，罷免能夠順利成案，是基隆市民的勝利。他指出，公民團體在整個連署過程中，都承受基隆市政府動用行政資源打壓及阻擾，「但最後還有4萬多名民眾踴躍參與連署，是很不容易、很不簡單的事情。」這也證明基隆市民希望也認為基隆可以變得更好。

對於國民黨多次邀請朱立倫、馬英九等大咖到基隆為謝國樑宣講，林右昌認為，「當國民黨的大咖政治人物告訴基隆市民謝國樑做得很好時，難道不知道謝是滿意度最後一名的市長嗎？」

林右昌指出，在他之前，國民黨執政時基隆的執政滿意度就是最後一名，他不理解國民黨要怎麼告訴基隆市民，滿意度敬陪末座的市長做得很好，這個邏輯實在不知道從何而來。