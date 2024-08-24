民進黨過往不斷強調基隆市長謝國樑罷免案是「公民覺醒」，國民黨23日赴監察院檢舉罷免團體「基隆青年陣線協會」涉及違法募資，規避政治獻金法。國民黨基隆市黨部發言人黃申棟今天（24日）再踢爆，該協會的創會理事長就是民進黨基隆市議員張之豪。黃痛批，民進黨的行為坐實他們選輸了想重選，謝國樑市長任期還沒過半，就沒風度的開始搞仇恨動員和罷免。

黃申棟表示，昨天他和黨內前輩及夥伴前往監察院檢舉拆樑團體利用募資平台違法收受政治獻金法，許多好朋友事後發揮柯南精神，去調查代為提案募款的「基隆青年陣線協會」到底是何方神聖，與罷免領銜人「山海公民拆樑行動」到底是何關係。

黃申棟指出，有網友7月中旬在Threads上分享接獲撥號，回撥電話發現就是「基隆青年陣線協會」，可Whoscall卻被註記為「拆樑」。經網友詢問，拆樑團體也承認「基隆青年陣線協會」協助電聯邀請第一階段提案人在第二階段時再次連署。

黃申棟續指，2018年媒體曾在採訪張之豪時，直接標明張之豪就是「基隆青年陣線協會」的創會理事長，但中選會宣布基隆惡罷成案時，張之豪稱「尊重公民行使權利」。

黃申棟說，原來繞了一大圈，山海公民拆樑行動這個號稱由小市民組成的罷免團體，和張之豪成立的基隆青年陣線協會關係密切到可以共享電話，並協助違法收受政治獻金，張之豪竟然還假惺惺稱「尊重」，假裝不熟。

黃申棟批評，民進黨的行為坐實他們選輸了想重選，謝國樑市長任期還沒過半，就沒風度的開始搞仇恨動員和罷免。相信基隆市民的眼睛是雪亮的，不會再被民進黨的小兒科伎倆給蒙蔽。

黃申棟也再次呼籲山海公民拆樑行動，不要演了，再配合民進黨演下去，你們違法收受的政治獻金的事實也不會改變，若監察院依法開罰，你們得給付兩倍罰鍰，實在得不償失。

張之豪則在臉書回應，他確實是基青陣的創始會長，但那是10年前，2017年就已經卸任理事長，不曾再過問協會決策。與協會財務更毫無瓜葛，若有不法，不用影射，歡迎來查。張更強調，「若再有不實影射指控，我一定告，我們就法院見。」