基隆市政府呼籲市民，凡今年欲申請適用地價稅自用住宅優惠稅率者，請務必於今年9月23日前提出申請。基隆市稅務局特別強調，若逾期申請，將從明年開始才可適用優惠稅率，市民切勿錯過申請期限。

根據土地稅法規定，地價稅自用住宅優惠稅率為千分之二（2‰），欲享此優惠者，需於地價稅開徵日40天前完成申請。今年適逢假日，因此申請截止日期延至9月23日。基隆市稅務局提醒，符合以下五項條件的市民，方可提出申請：

1. 申請土地的所有權人或其配偶、直系親屬之一，必須設立戶籍於該地。

2. 申請的房屋不得出租或作營業用途。

3. 土地所有權人、其配偶及未成年受扶養親屬名下，僅可有一處自用住宅享受此優惠。

4. 申請優惠稅率的房屋與土地須為同一所有權人或其配偶、直系親屬所持有。

5. 若為都市土地，面積合計不得超過300平方公尺（約90.75坪）；若為非都市土地，面積合計不得超過700平方公尺（約211.75坪）。

基隆市稅務局再次提醒市民，地價稅自用住宅優惠稅率僅為2‰，而一般土地稅率則介於10‰至55‰之間，兩者相差4倍以上。為避免不必要的稅務負擔，請符合資格的市民儘早辦理申請，以享受這項優惠政策。