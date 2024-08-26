基隆市信義區北聖宮日前舉行普度儀式，並將熱心信眾捐贈出的供品及物資，分贈給基隆市需要幫助的弱勢家庭。（張志康攝）

北聖宮在火化法船時，有信眾拍攝到火焰中似乎出現了觀音相。（北聖宮提供／張志康基隆傳真）

每年農曆七月，全國各地都在進行普度祭祀活動。基隆市的北聖宮今年在普度祭祀科儀結束後，在北聖慈善協會的牽頭下，將平安供品捐贈給基隆市的弱勢家庭，讓農曆七月不僅是「鬼月」，更是名符其實的「慈悲月」。

基隆市北聖宮主祭天上聖母媽祖，因為主委江永華、慈善協會理事長鄭秀卿都是報關業出身，因此在地的民眾也親切地叫主祀的媽祖「報關媽」。今年普度活動中，北聖宮還首次加入法船，祈求在地的民眾都能夠平安順利。

鄭秀卿表示，以往普度的供品大多是讓信眾自行帶回家吃平安。但在得知有不少基隆的學校及社區，都有需要幫助的弱勢家庭後，就試著牽頭，將部分有意願捐出供品物資信眾的供品，轉贈給需要的家庭。

江永華也指出，感謝學校和東光派出所提供相關的訊息，讓信眾捐出的供品，能夠送到弱勢家庭的手中。長期和北聖宮合作的德和國小校長賴鴻吳也說，很感動北聖宮的熱心，讓弱勢家庭感覺到社會的溫暖。

總計今年北聖宮捐出了總重1220公斤的白米61箱，另外有144份物資，分送給需要幫助的弱勢家庭。

另外有趣的事情是，今年北聖宮首度加入了蓮花法船祈福，廟方在普度活動結束後，將法船送到基隆八斗子火化，在火化的過程中，信徒突然發現熊熊燃燒的火焰中，竟然出現了觀音像，不僅身形像，手中還持有淨瓶，認為是觀音顯靈賜福，也讓不少信眾嘖嘖稱奇。