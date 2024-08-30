基隆市成功國小教師與校長今日以「多啦A夢」為主題迎接小一新鮮人入學，基隆市議長童子瑋（右三）也與小朋友同樂。（童子瑋辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市成功國小教師與校長今日以「多啦A夢」為主題迎接小一新鮮人入學，基隆市議長童子瑋（左二）也與小朋友同樂。（童子瑋辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

今（30）日為全台灣中小學開學日，基隆市成功國小以「多啦A夢」為主題舉行迎接小一新鮮人入學活動。基隆市議長童子瑋也開心與小一生問候，童表示，成功國小是「特色校園環境改善工程」的模範學校，從擔任議員起他就大力支持學校各項重要建設和計畫，很高興看到學校蛻變，讓孩子有更好的學習環境，校園開放給民眾運動，可說是「社區化」最好的呈現。

成功國小今年以動漫人物「多啦A夢」為主題，由校長陳怡君扮演品學兼優的靜香，學校教師們扮演專門照顧學童的多啦A夢、個性溫和愛好大自然的大雄等角色，一早在校門口迎接學生與家長們。小一生們一開始不敢踏進學校，在看到可愛的多啦A夢揮手後，才露出笑容，在老師耐心的帶領下，這群小小新鮮人終於踏進新的班級，認識新同學。

校方也為開學日舉辦座談會，並由音樂班同學演奏揭開序幕，展現音樂班精湛學習成果與美好亮點，接著校長向新生家長們介紹學校各設施，老師則教新生們自己DIY手做狀元帽，最後還有英語闖關活動讓新生們體驗雙語學校快樂氛圍與健康學習的特色。

童子瑋表示，成功國小不僅是雙語學校，更有師資優良的音樂班，是基隆非常有特色，培育優秀藝術家的搖籃。他擔任議員起就長期關注成功國小的改造，從爭取建設可容納4百人的演藝廳、音樂琴房修繕、校門口地坪修建、鋪設彩虹跑道等，如今校園環境越來越好，看著學生們在越來越完善的教學環境中為夢想努力，「身為大人的我們怎麼能不為下一代無憂逐夢而努力？」

陳怡君指出，今年的小一新生共有51人，分成兩個班級。成功國小是個多元學習場域，如同多啦A夢的百寶袋，提供多樣化學習，學校是雙語學校，還有全市國小唯一的音樂班，也有推行食農教育、科技教育。

陳怡君也感謝基市府教育處及童子瑋和家長們這些年來的支持，讓成功國小的孩子們有非常優質的學習環境，希望成功國小的孩子們適性發展，達成學校願景「健康」、「快樂」、「創新」、「卓越」，孩子們來成功、一定會成功。