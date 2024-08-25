新竹市南區學生數逐年增加，加上前幾年遇上司機荒，導致育賢國中部分學生通學無車可搭，在家長及民代爭取下，市府24日宣布南區通學專車，預計今年9月中旬上路，然而明湖里長林汶蓉不滿通學專車竟排除明湖里；對此，市府表示，獲報後已著手研議新增青草湖站點。

前幾年受司機荒影響，公車、客運難以調度，2022年8月30日起5604路線班次銳減，平日班次1天僅剩2趟往返，導致育賢國中部分學生通學時段無車可搭。多位家長及民進黨新竹市議員施乃如持續爭取比照其他區域辦理通學專車，解決學生通學交通問題。

市府也在今年7月初開始，著手規畫南區安心通學專車，並在8月21日完成發包，24日宣布預計9月中旬上路，開學後將統計搭乘人數，比照關埔通學專車模式，採公路客運5604公車路線票價收費。

然而消息發出後，明湖里長林汶蓉不滿南區通學專車，竟唯獨漏掉明湖里，她發文表示，今年就讀育賢國中明湖里的報到率相當高，有近8成，也有通學專車的需求，但在通學專車開辦前，從未收到教育處任何單位的聯繫或溝通，卻得知開辦育賢國中通學專車，把持續提出通學專車需求的明湖里排除，令人非常詫異，也讓明湖里的家長無法認同。

對此，市府獲報後於24日晚間研議討論，市府教育處長林立生表示，感謝里長林汶蓉建議，已著手研議開學後新增青草湖站點，協助改善育賢國中學生問題，未來也會與交通處規畫73號公車轉換為大巴事宜，讓家長安心。