檢廉偵辦京華城容積率弊案有重大發展！檢廉為查明民眾黨主席柯文哲在台北市長任內放寬京華城容積率至840％的決策過程，是否有違背法令，涉及圖利罪，今早兵分10路分別前往柯文哲位於台北市金山南路二段住處、台玻大樓的柯文哲辦公室、前北市副市長彭振聲住處等地搜索，預計在搜索結束後，依被告身分首度傳喚柯文哲，另二度約談彭振聲到案，廉政署訊後將移送柯、彭等多名被告及證人至台北地檢署複訊，北檢複訊後，不排除對柯文哲實施強制處分。

據了解，由於彭振聲日前已遭北檢訊後限制出境、出海，檢廉將視今天的訊問結果，決定是否再對彭另行實施交保或其他強制處分。

據指出，彭振聲日前向北市議會京華城調查小組說明時，透露京華城案是柯文哲「交辦」，說法明顯對柯不利，因此檢廉可能安排隔離訊問2人，比對2人說詞的差異性，藉此釐清柯市府提高京華城容積率的決策過程，並將視柯今天的說法，決定對柯實施何種強制處分。

據了解，檢廉本週就曾召開專案會議，預計近日將搜索約談柯文哲說明，由於涉案的北市議員應曉薇27日突然有意出境香港，檢廉緊急拘 提她到案，因此提前收網，在並28日兵分48路展開大搜索。

檢廉29日聲押應曉薇、沈慶京、應的助理吳順民3人之際，廉政署另召開勤前會議，安排搜索柯文哲的細節，3人30日獲北院裁准，檢廉一早即赴柯文哲位於北市金山南路二段10巷內的「大安尚御」華廈住處執行搜索，並當場交付傳票給柯文哲。

檢廉將在搜索柯文哲結束後，將柯文哲帶回廉政署偵訊，稍晚將移送北檢複訊。

威京集團主席沈慶京涉花逾4000萬元行賄國民黨台北市議員應曉薇，透過應遊說及施壓柯市府放寬京華城的容積率得逞，檢廉因此聲押沈、應及經手賄款的應曉薇辦公室助理吳順民。

據了解，檢廉今天偵訊柯的重點，將先鞏固柯放行京華城超高容積率，已明顯違反法令，涉犯圖利罪的部份，再比對金流，追查是否有違反貪汙或是財產來源不明等相關罪責。

★未經判決確定，應推定為無罪。