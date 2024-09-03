2024甲辰鷄籠中元祭關龕門和交接手爐儀式今（3）日於老大公廟及慶安宮隆重舉行，基市府由副市長邱佩琳（左）與張廖簡姓宗親會代表張通榮（右）共同關上龕門。（基隆市文化觀光局提供／徐佑昇基隆傳真）

2024甲辰鷄籠中元祭關龕門和交接手爐儀式今（3）日於老大公廟及慶安宮隆重舉行，由基隆市副市長邱佩琳與張廖簡姓宗親會代表張通榮共同關上龕門。（基隆市文化觀光局提供／徐佑昇基隆傳真）

2024甲辰鷄籠中元祭關龕門和交接手爐儀式今（3）日於老大公廟及慶安宮隆重舉行。圖為關上之龕門。（基隆市文化觀光局提供／徐佑昇基隆傳真）

2024甲辰鷄籠中元祭關龕門和交接手爐儀式今（3）日於老大公廟及慶安宮隆重舉行，基市府由副市長邱佩琳代表，與張廖簡姓宗親會代表、前基隆市長張通榮共同關上龕門。這場有著170年歷史的祭典儀式，象徵著人間7月的正式結束及中元祭文化的永續傳承。

本次關龕門儀式於老大公廟進行，道長帶領著主普張廖簡姓宗親會等貴賓，舉行淨壇儀式，恭讀疏文，向天地敬告。在依循古禮上香、獻花、獻果後，從神龕中取出裝有登記簿和鑰匙的錦盒，記錄下關龕門的時辰和參與者姓名，隨後由邱佩琳與張廖簡姓宗親會代表共同關上龕門，請「老大公」回到冥間，完成這一重要儀式。

基市府文化觀光局表示，關龕門象徵著將通往陰陽的通道關閉，並宣告人間七月的結束。這次儀式中最具象徵意義的是謝壇中的「結界」，象徵著人鬼兩界的區隔，成為整場儀式的高潮。

隨後，眾人移步至慶安宮舉行交接手爐儀式，依循輪值的傳統，今年的主普張廖簡姓宗親會將已點燃線香的手爐，莊重地移交給明年輪值的吳姓宗親會，這一儀式象徵著中元祭的文化薪火相傳，永續不斷。張廖簡姓宗親會主委張通榮表示，這次手爐的交接，象徵著一個輪值年度的結束和新輪值的開始，是中元祭文化延續與傳承的重要時刻。

邱佩琳感謝所有參與宗親會的合作和努力，強調鷄籠中元祭的成功舉辦離不開各界的支持與投入。她表示，中元祭每年帶來的文化體驗不僅深具意義，更是基隆市的文化驕傲，期望未來能夠持續創造更多感動人心的瞬間。

文觀局指出，今年關龕門儀式透過線上直播，讓更多無法親臨現場的民眾也能參與其中，為本月的中元祭畫上圓滿句點。回顧過去一個月的活動，包括開燈夜、開龕門、豎燈篙、送燈獻敬、開燈放彩、施放水燈頭、中元普度、跳鍾馗等，這些傳統儀式不僅展現了鷄籠中元祭的文化精髓，更實現了民俗文化的永續發展，為所有參與者帶來深刻的文化體驗。

文觀局強調，這場祭典不僅是基隆的驕傲，更是所有參與者心中的一份共同記憶，隨著今年中元祭的圓滿落幕，期待明年帶來更多精彩與驚喜。