立法院長韓國瑜日前召開國慶日籌備會議時指示，要辦好中華民國的生日、凸顯「中華民國元素」，卻遭綠營抨擊為「華國美學」應增加更多台灣元素；對此，立院副院長江啟臣說，國家生日當然是以國家意象為主，相信是多數國人的期待，而對綠營意見，他也表示，尊重專業。

江啟臣26日出席唐氏症基金會「ㄍㄟˇㄨㄛˇㄅㄠˋㄅㄠˋ」中秋節禮盒發表會，會後媒體詢問，韓國瑜日前召開雙十國慶大典籌備會議時，對國慶籌委會9月將公布國慶主視覺，特別指示要辦好中華民國的生日，更要凸顯中華民國元素，他也發表看法。

江啟臣說，立法院長是國慶籌委會主委，自己雖沒參與，但中華民國生日一定以中華民國為主，國家生日以國家意象為主，相信也是國人的期待。

而針對綠營指稱，這幾年雙十國慶增加更多台灣元素，不該再走回華國美學，質疑美學倒退。對此，江啟臣說，院長會尊重專業設計，讓國家生日活動，可以設計得很美。