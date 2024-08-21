中國外交部發言人毛寧8月21日主持例行記者會，有記者提問，今天在台灣舉行的地區安全論壇「凱達格蘭論壇：2024印太安全對話」上，賴清德警告中國試圖在國外擴張威權主義，前美國駐聯合國大使海利和前日本首相野田佳彥也將在論壇上發表演講。對此，毛寧指出，台灣民進黨當局一貫打著各種幌子混淆視聽，搞台獨分裂，但他們阻擋不了中國終將統一的歷史大勢。

毛寧表示，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。台灣問題純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。民進黨當局一貫打著各種幌子混淆視聽，搞台獨分裂，但是無論他們說什麼做甚麼都改變不了兩岸同屬一個中國的事實，阻擋不了中國終將統一的歷史大勢。

賴清德21日上午出席凱達格蘭論壇-2024印太安全對話開幕式時表示， 過去幾年來，威權主義的擴張越來越具有侵略性，已是全球性的挑戰。台灣位在第一島鏈，將積極推動「和平四大支柱行動方案」，包括：強化國防力量、建構經濟安全、和民主國家強化夥伴關係、發展穩定而有原則的兩岸關係領導能力，以維持台海的和平穩定。