Mike Henry指出，由於中國大陸房地產行業仍然受壓，因此當地對鋼鐵的需求依然存在一點波動，但大陸房地產以外的其他行業，對鋼鐵的需求依然健康，例如基建設施、航運及汽車行業。

必和必拓去年經常性盈利升2％至136.6億美元，勝預期，主要由於鐵礦砂及銅收入增長，紓緩中國需求下降的影響。中國佔必和必拓約三分二的收入來源。