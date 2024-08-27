亞泥2024(今)年Q2因認列業外一次性利益，以及例行性認列股利收入的時間，單季每股盈餘衝至1.27元，法人預期將會是今年的單季獲利高點。上半年稅後淨利71.92億元，年增5%，每股稅後純益2.16元，創下近三年的新高。

中國大陸日前推出號稱史詩級救市的517新政，激勵水泥價格指數回升，不過，漲幅有限，而同時國際煤價漲幅超過1成，將對本業不利恐將會侵蝕獲利，法人對亞泥Q3業績抱持保守態度。

中國大陸2021年爛尾樓風暴出現，使得中國水泥價格指數從最高2021年10月22日的649.10，跌跌不休，至2024年4月12日達317.43最低點。中國大陸當局為挽救房地產，2024年517新政推出，激勵中國大陸水泥價格指數回升，但最高僅上漲至2024年7月19日362.81後，又再度轉為跌勢，2024年8月15日為350.09。由此可以看出，水泥業難脫爛尾樓問題陰霾，預期還需要一段時間的整理打底。