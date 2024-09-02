知情人士爆料彭博社，北京高官最近放話給日本官員強調此點。豐田汽車私下告訴日本政府，擔憂大陸可能會限縮製造汽車必須使用的重要礦物，來因應日本新版的半導體管制措施。

根據了解，豐田是日本最重要的大企業之一，除了深入參與日本的晶片政策制定，且有投資台積電在熊本的新晶圓廠。另外，受到新管制措施的半導體設備商東京威力科創，也憂心自己未來的業績。

美國一直向日本施壓，要求對東京威力科創等日企，應該施以嚴格規範，不宜出售先進晶片製造機具給中國大陸。同時，美國也在跟日本確定，用來生產用的重要礦產有足夠存量，特別是中國大陸去年已對鎵、鍺和石墨祭出出口管制。

日本晶片相關類股，2日大都表現疲弱，例如，東京威力科創跌1.09%，雷太光電大跌2.28%，迪思科也重挫3.07%，除了愛德萬測試逆勢大漲2.33%以外。據悉，拜登政府有信心能不讓日本再度擔憂，且最慢會在2024年底前，跟日本達成協議。

其實，美國還有一個殺手（金間），簡稱FDPR（出口管制以及外國直接產品規則）。這項規定能讓美國政府管控全球各地，每一個角落所生產的產品，只要有用到美國技術，不管含量多少，美國都能控制商品的相關銷售。

但在目前的談判中，美國尚未啟動FDPR來應用在日本與其它盟友的身上，因為這算是最後一步棋。美國政府高層透露，美國比較想用外交方式來解決，但也不是說都不會使用FDPR。

11月美國的總統大選在即，以及日相岸田文雄將於9月去職，但美國高層表示，岸田下台不太會影響到進一步限制中國大陸的談判，因為日本政府已就該項政策有共識。

中國大陸外交部指出，反對任何國家將正常貿易政治化、引誘其它國家加入針對中國的技術封鎖。不過，目前美國正考慮對HBM（高頻寬記憶體）晶片，也就是人工智慧重要組成元件，以及其它晶片生產機具給予更多限制，特別是針對特定陸企。

自從美國政府實施新規定以來，荷蘭的ASML以及日本的東京威力科創，雙雙在中國大陸的銷售額大幅成長。同時，應用材料、科林研發以及科磊（KLA）等美國公司，也繼續向中國大陸出售大量半導體設備，但是較不先進的。

新加坡調研單位Ortus Advisors認為，美國應該很快就會出台新的管制措施，自己已經跟客戶建議，繼續做空中國大陸業績占公司比重較多的。美國議員建議美國政府，可以使用關稅來迫使盟國合作。

也就是說，為了美企的市占率不被瓜分，美國政府可能會強加關稅在其它跟美國同業相互競爭的晶片製造機台上。對美國科技公司來說也很苦惱，因為如果再跟被限制的陸企相互合作，自己也可能被要求提出額外的出口許可證明。