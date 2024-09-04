據中國軍網報導，第11屆北京香山論壇今天上午（9月4日）舉行媒體通氣會，截至9月3日，共有90餘個國家、國際組織官方代表團的500餘名代表，以及200餘名中外專家學者確認出席本屆論壇。美國防部將率團參加香山論壇。

報導稱，本屆香山論壇在參會人員規格、規模、代表性等方面取得新突破。目前，各項籌備工作正穩步推進。論壇籌委會綜合協調組組長吳建剛介紹，本屆論壇將於9月12日至14日在北京國際會議中心舉辦，主題為「共築和平、共享未來」，設置4場全體會議和8場平行分組會議。

吳建剛表示，包括30餘名國防部長、軍隊總長在內的官方代表團，以及紅十字國際委員會副主席、亞信秘書長、上合組織副秘書長，北約、歐盟等國際和地區組織代表將出席會議。此外，參會嘉賓中還有30餘名前政要和數十位知名學者。

據大陸央視旗下新媒體「玉淵潭天」報導，美國防部確定將率團參加香山論壇。此外俄羅斯、烏克蘭、以色列也將派專家學者參加相關活動。目前，已有90餘個國家、國際組織官方代表團確認出席，參會人員的數量和層級再創新高。

據悉，本屆論壇主要有4個特點：

一是在理念指引上，深入踐行共同、綜合、合作、可持續的全球安全觀，為推動落實全球安全倡議、構建人類命運共同體搭建重要平台；

二是在議題設置上，聚焦全球安全關切的最大公約數，鼓勵相關方深入交流、平等協商，倡導對話而不對抗、結伴而不結盟、共贏而非零和的新型安全之路；

三是在活動組織上，穿插舉辦豐富多彩的特色學術活動，包括國內外資深專家學者參與的「高端訪談」「中外名家對話」，以及「『上合＋』青年智庫專家沙龍」「中外青年軍官學者對話」等青年學術交流，還有專題研討、成果展陳、參訪活動等；

四是在參會嘉賓上，充分體現主辦方的開放、包容、自信，在繼續為廣大發展中國家和中小國家提供平等對話、集體發聲平台的同時，進一步擴大歐美等發達國家和新興大國參與度，為加強南南合作、促進南北合作提供助力。