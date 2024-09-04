國防部今（4）日表示，昨日起陸續偵獲中共各型主、輔戰機及直升機、無人機，配合兩棲艦船、滾裝貨輪裝載地面部隊，於福建東山大埕灣附近海域，從事聯合登陸演練。

國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密監控，同步掌握區域動態，俾利適切應處。