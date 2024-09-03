大陸今（3）日上午發射運載火箭，國防部表示其飛行路徑經過台灣防空識別區，但高度位於大氣層外，對台灣地區無危害。

針對陸方火箭發射，昨日國防部已有預告，今日國防部再發布新聞稿指出，中共今上午9時20分於四川西昌衛星發射中心，執行運載火箭搭載衛星發射任務。

國防部指出，該火箭飛行路徑經台灣防空識別區西南部朝西太平洋方向，高度位於大氣層外，對台灣地區無危害。

國防部強調，國軍運用聯合情監偵系統，嚴密掌握相關動態，適切警戒與應處。

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