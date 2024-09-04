國際半導體產業協會（SEMI）公布，2024年上半年大陸在半導體設備的支出達250億美元，超過台灣、南韓與美國的總和。此外，大陸在7月份也保持強勁的半導體設備支出，有望再刷新全年採購金額紀錄。

芯智訊引述SEMI資料顯示，預計大陸還將成為建設新晶片工廠的最大投資者，預計半導體製造設備在2024年全年的總支出將達到500億美元。

SEMI市場情報高級總監曾瑞榆指出，至少有10多家2線晶片製造商也在積極購買新設備，共同推動大陸的整體支出上升，並預計未來兩年大陸建設新工廠的總支出將「正常化」。

目前大陸是多家全球頂級半導體設備供應商的最大營收來源。財報顯示，今年第二季，艾司摩爾（ASML）來自大陸的淨系統銷售占比高達49％，應用材料（Applied Materials）來自大陸營收占比翻倍增長至43％，科林研發（Lam Research）來自大陸的營收占比為39％，東京電子（Tokyo Electron）來自大陸的營收占比升至49.9％。

大陸海關總署的資料顯示，今年前7個月大陸進口價值近260億美元的半導體製造設備，超過2021年同期創下的最高紀錄238億美元。