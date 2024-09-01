據中共黨媒《人民日報》報導，「祝賀您幸運地成為國產大飛機C919第50萬名旅客！」9月1日，MU9188「成都天府-上海虹橋」航班上，旅客陸先生收穫了這份獨具價值的驚喜與祝賀。

由此，C919自2023年5月28日投入商業運營以來，已累計安全飛行超1萬小時，執行商業航班超3700班、承運旅客突破50萬人次大關。

東航作為大陸國產大飛機C919的全球首發航司，當天為幸運旅客送上了由機長、乘務長簽名的東航全球首架C919飛機模型，東航人與旅客共同祝福國產大飛機「越飛越好」。

C919的營運穩定成長。載客數量突破40萬人次，是在今年7月28日，東航C919機隊累計執行航班3031班次，承運旅客近40.5萬人次。

東航目前是C919陸製國產大飛機的全球最大用戶。2023年9月28日，東航與中國商飛在滬簽署購機協議，在首批5架的基礎上，再增訂100架C919大型客機。今年5月28日，在C919商業運營一週年之際，東航機隊迎來第6架C919，這也是東航訂購100架C919飛機中的首架，而此次入列的第7架C919，正是這100架飛機中的第二架。