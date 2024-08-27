大陸央視新聞用戶端27日報導，大陸稅務總局27日發布數據顯示，今年1—7月，大陸省際銷售增速較快，重點區域輻射帶動作用明顯，技術和數據市場流動加快，大陸統一大市場建設穩步推進。

大陸稅務總局增值稅發票數據顯示，1—7月，大陸省際銷售額同比增長3.8％；省際貿易銷售額占全部銷售額比重為40.6％，較上年同期占比提高0.6個百分點。大陸31個省分中，有22個省分省際貿易銷售額增速實現正增長，其中13個增速超過大陸平均水準。

此外，大陸一體化技術和數據市場加快形成。大陸科技服務省際銷售額同比增長18％，資訊服務省際銷售額同比增長14.8％，較資訊服務總體銷售增速高1.1個百分點。

數據顯示，今年前7個月，科創企業研發投入力度加大，科技成果加速形成，科技創新活力持續提升。

增值稅發票數據顯示，1—7月，企業購進研發和技術服務金額同比增長12.3％，反映研發投入力度加大。科技成果轉化服務銷售收入同比增長26.5％，反映科技成果加快形成新的生產力。

此外，消費電子行業的表現在稅收數據中同樣搶眼。今年前7個月，消費電子行業復甦拉動明顯，電腦通信設備製造業同比增長13.7％；新能源汽車製造業延續較快增長，同比增長38.7％；智慧製造加快發展，智慧無人機、服務機器人製造同比分別增長23.2％和14.4％。

與此同時，「數實融合」穩步推進。增值稅發票數據顯示，今年前7個月，數字經濟核心產業銷售收入同比增長8.9％，企業採購數位技術金額同比增長9.6％，產業數位化加快發展。

數據顯示，1—7月，大陸製造業銷售收入同比增長5.3％，31個製造業大類行業中有28個實現正增長，特別是製造業高端化、智慧化、綠色化發展扎實推進，對經濟回升向好發揮重要支撐作用。

增值稅發票數據顯示：1—7月，大陸製造業高端化發展穩步推進。高端裝備製造業銷售收入同比增長8.3％，高技術製造業銷售收入同比增長8.4％，其中高鐵車組、海洋工程裝備、航天器及運載火箭等「大國重器」製造業增速均超20％，智慧化升級持續提速。

此外，大陸製造業企業綠色化轉型有序推進。高耗能製造業銷售收入占製造業比重為30.7％，較上年同期下降0.8個百分點。製造業企業採購環境治理服務金額同比增長6.2％，增速較去年加快2.4個百分點，反映「治汙」投入不斷加大，轉型成效更加明顯。