大陸國家統計局31日公布，8月分非製造業商務活動指數為50.3％，月增0.1個百分點，非製造業景氣略為回升。據統計，8月綜合PMI產出指數50.1％，月減0.1個百分點，繼續位於擴張區間，顯示大陸企業生產經營活動整體維持小幅擴張。

從行業來看，建築業商務活動指數50.6％，月減0.6個百分點；服務業商務活動指數50.2％，上升0.2個百分點。從行業看，鐵路運輸、航空運輸、郵政、電訊廣播電視及衞星傳輸服務、文化體育娛樂等產業商務活動指數均位於55％以上較高景氣區間；資本市場服務、房地產、居民服務等產業商務活動指數低於臨界點。

新訂單指數為46.3％，月增0.6個百分點，表明非製造業市場需求景氣度有改善。按行業，建築業新訂單指數43.5％，上升3.4個百分點；服務業新訂單指數46.8％，上升0.1個百分點。

銷售價格指數47.2％，月減1個百分點，表明非製造業銷售價格整體水平持續下降。按行業，建築業銷售價格指數48.1％，下降1.2個百分點；服務業銷售價格指數47.1％，下降0.9個百分點。

業務活動預期指數55.3％，月減0.8個百分點，仍位於較高景氣區間，表明非製造業企業對市場發展保持樂觀。行業數據顯示，建築業業務活動預期指數為54.7％，上升1.8個百分點；服務業業務活動預期指數55.4％，下降1.2個百分點。