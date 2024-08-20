國民黨高市議員李眉蓁2020年競選高市長補選時，爆出論文抄襲案，事後遭中山大學撤銷碩士學位。事後李眉蓁重返校園，考上正修科大苦讀3年，邊問政、邊讀書，被譽為「正面教材」，她今(20日)在臉書自曝，今年夏天終於拿到碩士畢業證書了。粉專「政客爽」舉前新竹市長林智堅雙碩士學位都遭撤銷比較，直呼公眾人物肩負著對下一代以身作則，李眉蓁她做到了，而林智堅跟瞎挺的民進黨仍在喊冤。網友直呼高下立判。

「面對自身錯誤需要多大的勇氣？」政客爽今(20日)在臉書發文表示，李眉蓁過去參選高雄市長，被爆抄襲論文後，主動放棄碩士學位坦承錯誤，沒有過多的解釋。四年間，她努力苦讀，憑自己努力完成自我救贖、拿回碩士學位，重新看見陽光、堂堂正正地面對自己。

政客爽強調，林智堅參選桃園市長被發現兩間大學的碩士論文抄襲，第一時間往被抄襲者的受害人潑髒水，還喊著「是非可以這樣顛倒嗎？」最後抝得太爛被台大撤銷碩士論文，前總統蔡英文還呼籲全黨力挺他戰清白、批鬥台大，至今沒有對自己的錯誤負責、認錯。身為公眾人物，面對錯誤需要很大的勇氣，但肩負著社會責任跟對下一代以身作則的教育。「李眉蓁她做到了，而林智堅跟瞎挺的民進黨仍在黑暗牢籠中喊冤。」

政客爽直言，李眉蓁身為一個母親，她很好地對自己孩子做到知錯能改的教育。林智堅身為一個父親，他給下一代「有錯也要硬抝到底」的教育。網友表示「李眉蓁好樣的」、「高下立判，至少證明高下不會因為黨在那是非顛倒就跟著顛倒」、「這告訴我們一個啟示：想當總經理，決不能認錯」、「李眉蓁真的是一個很好的教育榜樣」、「這年頭，要臉的活得比較辛苦」、「要看什麼是國民黨跟民進黨的差別？這就是了！」