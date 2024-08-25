新竹市前市長林智堅今年5月被三立董事長張榮華延攬，到永興資本擔任總經理，先前他常在臉書發文，提到不少新竹市建設，但由政轉商後，約4個月未在網路社群發文，昨天深夜突在Threads串文上發1張兒子視角的照片，並稱「一切安好，謝謝大家的關心」。

2022年7月林智堅投入桃園市長選舉之際，先後被時任台北市議員王鴻薇等人檢舉，在中華大學、台大的碩士論文涉嫌抄襲，兩校後續皆認定違反學術倫理，撤銷其碩士學位，最終不願影響選戰，林智堅黯然宣布退選。

隨後他便淡出政壇，鮮少在公開場合出席，就連總統及立委選舉期間，也幾乎未見到他出現在造勢場合，但他仍時常臉書發文，分享對新竹市政建設看法，但今年4月26日就未曾發文，隨後5月初由政轉商，接下三立集團旗下的投資公司總經理一職。

而林智堅24日深夜突然在Threads串文上發文，並貼出開心且似乎是正在出遊，並露出笑容的照片，也寫下「一切安好，謝謝大家的關心！兒子的視角。」引發不少網友關注，有網友留言表示懷念他當市長的時期，也有人說平安開心最重要。