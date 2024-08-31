大陸常駐聯合國代表團網站美東時間消息，中國大陸常駐聯合國代表團副代表耿爽美東時間8月30日在安理會審議向烏克蘭提供武器問題時發言，當場回擊美方抹黑稱，中方堅決反對，絕不接受，並以英語「Don't bark up the wrong tree！」（別喊錯了樹）收尾。英國廣播公司（BBC）表示， 這句話是英國人用來表示「攻擊錯了目標」。

耿爽說，烏克蘭危機仍在延宕，大量武器彈藥持續流入戰場，品種和範圍不斷擴大，致命性和殺傷性不斷加強，流失和擴散風險不斷累積，令人深感擔憂。

耿爽指出，複雜問題沒有簡單解決辦法。一味向戰場輸送武器只會造成更多傷害，帶不來持久和平。持續鼓吹陣營對抗只會進一步加劇危機惡化，讓通往和平的道路更加曲折。中方認為，當前重點是遵守「戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火」三原則，盡快推動局勢降溫。中方呼籲衝突當事方展現政治意願，相向而行，早日停火止戰，開啟和談，呼籲國際社會為此創造有利條件，提供切實幫助。所有有關各方都應以和平為重，以人道為重，將資源和精力投向停火止戰的外交努力。

耿爽表示，中方在烏克蘭問題上的立場是一貫的、明確的，那就是勸和促談、政治解決。將繼續秉持客觀公正立場，同各方保持密切溝通，推動國際社會彙聚更多共識，為烏克蘭危機的早日政治解決作出不懈努力。

耿爽強調，要對美國代表剛才的發言做出回應。中方不是烏克蘭危機的製造者，更不是當事方。中方沒有向衝突任何一方提供武器，始終嚴格管控軍民兩用物項。中國企業按照世貿規則和市場原則，與包括俄烏在內的世界各國開展正常的經貿合作，合理合法，無可指摘。事實上，美國也一直保持著與俄羅斯的經貿往來。

耿爽稱，國際社會的當務之急是推動停火止戰，實現和平。中方一直在為此大聲疾呼、奔走斡旋。美國不但對中國的勸和促談努力視而不見，反而一而再、再而三地在安理會散布謊言，在烏克蘭問題上污蔑抹黑中國，中方對此堅決反對，絕不接受。要奉勸美方，如果真心想要結束戰爭，就應該同包括中方在內的有關國家一道作出努力，而不是甩鍋推責、製造對立。

耿爽接著在安理會第二輪發言指出，美國代表剛才發言已經聽過很多遍了，應該說了無新意。在烏克蘭問題上，美方與其大唱高調，不如真正為推動和談、緩解危機作出一些切實的努力。我們呼籲美國代表在這個大廳裡停止無聊的指責遊戲。「Don't bark up the wrong tree！」