國民黨今（31）日開記者會質疑，民進黨議員想要將大日公司行賄弊案強推給前朝，但基隆前市長林右昌任內不但與大日公司負責人蘇幸福一起到民進黨中常會報告，還將東岸商場交給大日當成重要政績，曾任林右昌市府的發言人游本明表示，基隆人都知道國民黨執政下的基隆東岸就是又髒又臭治安的死角，呼籲國民黨不要每天開記者會打烏賊仗，應該幫謝國樑好好面對民意。

針對國民黨開記者會批評林右昌，游本明直言，國民黨今天開的記者會非常荒謬可笑，基隆人都知道，過去國民黨執政下的基隆東岸就是又髒又臭治安的死角，直到林右昌上任後，將東岸商場重新翻新，打造成市中心新亮點地標。

游本明說，東岸是林右昌的政績，是基隆人的共識，過去也是、現在也是，不太知道國民黨開記者會，一群台北人在討論基隆人的事情，對基隆這麼不了解，果然國民黨還是離基隆人非常的遙遠。

最後，游本明也奉勸國民黨，不要扯謝國樑後腿，每天了無新意開記者會打烏賊仗，應該幫謝國樑好好面對民意，好好面對10月13日的罷免投票。