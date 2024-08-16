今日中選會宣布通過罷免基隆市長謝國樑案，並於10月13日舉行罷免投票，謝國樑回應會配合，有信心會勝選。對此基隆藍綠議員有不同看法，藍營議員表示，罷免案就是民進黨的政治惡鬥，無正當性；綠營議員則回擊，謝如果不想讓罷免案通過，就要積極爭取市民的認同，一味把罷免案「抹綠」，不會有加分效果。

國民黨基隆市議員曾紀嚴表示，謝國樑任內沒有做錯任何事情，也沒有出很大的爭議，而罷免案起因，就是從基隆的東岸商場爭議開始，但與NET相關案件的官司，市府已三連勝，表示罷免毫無理由，就是民進黨發起的政治惡鬥。

曾紀嚴強調，先前中選會先放消息，要在10月5日謝市長生日當天投票，但如今「說改就改」，投票改成13日他沒有意見，但會讓人覺得有點倉促。

民進黨議員施偉政表示，罷免案是基隆人民的權利行使，對於最後的結果尊重，在野黨議員會持續監督市政，將有限的市政資源導向正確的道路上。同黨議員張顥瀚說，市民更在意市長整體施政狀況，如果不想讓罷免案通過，謝市長要更積極爭取市民認同。

張強調，罷免案是由公民團體發起，若還是透過政治操作，一直把罷免案抹綠成政黨惡鬥，市民也不會認同。