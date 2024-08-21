基隆市長謝國樑深陷罷免案泥沼，民進黨基市議會黨團21日召開記者會，以審計部基隆審計室報告，直指基市府預算執行率低落，反映到市政上，才導致民眾認定施政不力。市府表示，部分建設受到前朝設計不良等因素影響，致使工程多次流標、預算尚未通過等，市府已積極改善。

基隆市民進黨議會黨團21日上午召開記者會，黨團總召張之豪指出，依審計部基隆審計室最新的決算報告書指出，基隆市2023年的預算執行率低落，自前朝的92％、79％暴跌為34％，他認為謝國樑的罷免投票，將是市民對謝發起的市政總檢討。

施偉政表示，基隆市去年獲得更多的一般性補助款，但預算的執行成績評比卻退步了。鄭文婷、張顥瀚、施偉政、洪森永等人指出，包括國門廣場、停六停車場等，市府都表明不做了，中央補助經費都不會花，市政停滯甚至倒退。

另一方面，民進黨團指出，針對一般性補助款的考核部分，不管在社會福利面向、在教育面向、在基本設施面向的一個評比，都是近5年來的最低的狀況。呼應今年5月的競爭力調查結果，這幾個面向市政表現也是吊車尾。

為此，民進黨團認為，公民團體發起罷免的重點，就是因為市政荒腔走板，呼籲謝國樑專注市政，不要把責任推給民進黨甚至議會。

民進黨團認為，謝國樑只要將預算執行率提升，相信就不會再有罷免的聲音，黨團認為問題一直都是市政，把焦點放回來市政，讓基隆變得更好，才是正道。

對於民進黨議會黨團的批評，基隆市政府發言人呂謦煒表示，市府積極推動市政，但部分建設因為前朝的設計有缺失，或是中央補助預算尚未審查通過，或者工程多次流標等因素，致使有延宕的情形，市府皆積極改善。他以生命典藏館為例，預算執行率受設計影響，導致都審多達11次才過關，目前已順利決標，預計9月開工。