在德國圖林根邦和東部的薩克森邦邦議會選舉前，數萬人舉行反對極右翼的示威活動，而德國另類選擇黨（AfD）的勢力正在崛起。

據法廣報導，集會組織者之一的公民聯盟坎帕特（Compact）在一份新聞稿中表示，「大約有3萬人走上圖林根邦和薩克森邦的街頭抗議右翼極端主義」。

法新社駐萊比錫記者稱，示威者的標語上寫着「捍衛民主」、「法西斯分子請立刻離開議會席位」，示威活動聚集約1萬1000人。

坎帕特稱，在薩克森邦首府德勒斯登，共有1萬2000人走上街頭，圖林根邦埃爾福特也有7000人走上街頭。

這些示威活動發生在前東德境內圖林根邦和薩克森邦9月1日舉行決定性地區選舉之前。以德國另類選擇黨為代表的極右翼勢力，在這兩個地區的支持率正在上升，其支持率約為30％。

9月22日，同樣位於前東德的布蘭登堡邦也將舉行地方選舉。

坎帕特總經理鮑茲（Christoph Bauz）在一份新聞稿中表示，「今天，整個民主公民社會走到了一起。」他呼籲其他政黨「完全排除與德國另類選擇黨的任何聯盟」。

在德國議會制度中，另類選擇黨如果不組成聯盟就很難獲得權力，而目前任何可能進入議會的政黨都不接受組成極右翼聯盟。

今年1月19日至21日，德國各大城市發生大規模抗議，僅20日就有至少30萬人參加抗議活動。抗議起因是德國一家調查新聞媒體揭露了另類選擇黨的一些高級政客，於去年11月在波茨坦的一場秘密會議，會見黨外的極右翼分子，而討論的議題，正是如何大規模強制遣返移民。

參會者們還設想在一些非洲國家設立所謂「經濟示範區」，用以集中安置被德國驅逐的各類人群。