基隆市長謝國樑罷免案本月16日成案，10月13 將舉行投票，藍綠雙方近期也持續交火。民進黨基隆市議員張之豪昨日於臉書貼文，分享國民黨立委林沛祥昨日於國光客運台北車站站內發送自己的文宣面紙，質疑林已在為罷樑後市長補選熱身。對此林沛祥今日至基隆高中會勘回應，他從參政以來一直都很關心通勤族需求，並酸張是「心有所想，眼有所見」，是張自己想選補選才一直提，他也全心祝福。

張之豪昨日貼文表示，他收到來自民眾的陳情，指出林沛祥於國光客運台北車站站內發送文宣。張認為此舉首先違反公路客運站不能發送文宣品的規定，同時強調該文宣「不是幫謝國樑，而都是在宣傳自己，彷彿林沛祥已經在選市長了一樣」，暗酸林沛祥已在爲市長補選熱身。

林沛祥今日出席基隆高中青少年羽球訓練中心建設會勘時回應，其實他一直都在關心通勤族，每周都會抽空去南港展覽館、南京三民站、忠孝敦化站等基隆通勤族聚集站點，關心通勤族需求，尤其是班次不足時，他還會親自致電客運公司高層加開班次，讓辛苦的基隆人早點回家。

林沛祥說，他昨日會去國光客運是因為交通部長李孟諺因緋聞火速請辭，但李先前有承諾會針對北北基桃的客運補助3億的計畫案，未來可以增加更多班次、找更多司機，但現在李孟諺出事了，他很擔心是否會影響計畫，影響民眾通勤權益，所以在立法院協調結束後抽空過去，並和司機了解載客現況。

林沛祥強調，對於他的前同事這麼關心他，他要用已故星雲大師給他的話「心有所想，眼有所見」來回應。林說，「心裡面想到什麼，眼中看到的就會是什麼」，若以這標準來看，張就是想拚補選才會講，「不管是市長補選或立委補選也好，我都祝福他。」

張之豪則回應，如果林沛祥真的要關心政策變化應該是去問交通部，他們是實際上政策的決策者，而不是去國光客運找通勤族講話。

張強調，在他眼中「市長仍然是市長」，對他來說謝國樑就是市長，但不知為何林三句不離「市長補選」這四個字，這才是讓大家比較起疑的地方。