國民黨今（23）日至監察院告發罷免基隆市長謝國樑團體有違法募資情事，國民黨團書記長洪孟楷表示，這段時間民進黨政府就是吃了秤砣鐵了心，要罷免謝國樑，甚至中選會主委李進勇還能到基隆下指導棋。既然國民黨已經到監察院告發，就尊重，但強調若有惡罷，讓台灣政局陷入動盪，才是人民看不下去的原因。

洪孟楷接受聯訪時被問及，國民黨到監察院告發拆樑團體違法募資，但綠營是否都睜一隻眼閉一隻眼，形成罷免國家隊？洪孟楷回覆，確實如此，在連署時中選會主委李進勇還能用座談會的方式到基隆下指導棋，告訴基隆選務人員如何認定，是否從寬認定等。這段時間民進黨政府就是吃了秤砣鐵了心，非罷樑不可，現在10月13日投票日期出爐，不知道罷樑團體還想怎樣才算真正公平？

洪孟楷指出，謝國樑也清楚表示會直球對決，且一定會面對所有基隆市民給他的再次選擇，他也無所畏懼，甚至也大氣稱，若投票結果讓他能繼續擔任市長，會傾聽所有意見，若是真的、好的、對基隆有利的，即便是罷樑團體提出，都願意參考接納，是充滿大肚的市長。

洪孟楷強調，罷免是人民權益，但是否有政治意識型態，或是刻意惡罷，讓台灣政治持續動盪，才是讓台灣人民沒辦法看下去主因。