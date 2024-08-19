日前有台大學生林廷翰舉行快閃街講活動，力挺遭公民團體提出罷免的基隆市長謝國樑，卻遭支持罷免人士發動「肉搜」。18日林廷翰再度號召在地青年，舉行第二場宣講活動，痛批中央政府致力推動的四接政策，意圖讓基隆人「用肺發電」。

台大學生林廷翰與國民黨基隆市黨部18日舉辦第二場「青年挺善樑，一起投票擋」宣講活動，並邀請國民黨青年團總團長羅雍勝與副總團長黃騰憲，在基隆循環站宣講。

林廷翰表示，行政院發言人陳世凱在15日坦承現在北部電力供需差距約200億度，更凸顯了現在協和火力發電廠油轉氣工程的重要性，所以民進黨才會先是積極介入罷免，農業部又撤銷基隆市政府行政處分，意圖加速四接推動，強行通過四接案。

林廷翰認為，民進黨如此作為可謂「司馬昭之心，路人皆知」。他強調，協和電廠燃氣機組預估每年排碳量超過600公噸，是現在排碳量的三倍左右，改建後無法有效為人民的健康把關，亦無助減輕環境負擔，更無助達到民進黨一直主張淨零碳排的目標。

林廷翰強調，若要解決缺電的問題，應由國發會及相關部會重新檢視國家能源政策，而非一味地利用人民的肺來發電。

談到在第一次快閃宣講後，就遭支持罷免人士在社群媒體肉搜，林廷翰表示很遺憾，他認為支持罷免的人士依舊選擇裝作聽不見其他聲音，並意圖抹黑、跟蹤甚至是進行人格攻擊。

至於他的學生身分遭質疑，林廷翰表示，自己才剛註冊完、剛繳完台大學費，22歲的他無疑就是一介學生。林廷翰強調，期待罷免人士能夠回歸市政討論，針對市長施政的適任性交流意見，無需攻擊不同的聲音，這樣的行為是對民主的踐踏與傷害。