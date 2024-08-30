基隆地檢署28日偵結大日公司行賄基市府官員案，今（30）日國民黨守護基隆小組發言人、前立委鄭麗文痛批綠營發起罷樑就是為了掩蓋前基隆市長林右昌時期的弊案。對此前基隆市政府發言人、林右昌幕僚游本明回應，國民黨還是沒搞清楚超過4萬市民發起罷免是因為謝市府撒幣執政不力。游還說，若按照藍營邏輯，那台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜也都該因任內有官員涉貪而下台道歉。

大日公司涉嫌涉行賄基市府，日前包含前交通處官員等共11人被起訴，今日國民黨「基隆守護小組」發言人鄭麗文表示，該行賄案是在林右昌任內爆發，林右昌身為8年的基隆市長，還甩鍋給國民黨前市長張通榮，鄭並以今天被調查的民眾黨主席柯文哲請假為例，要求林右昌必須辭秘書長，接受司法調查。

對此林右昌幕僚游本明回應，國民黨果然離基隆人非常遙遠，到現在都還不知道到底為何會有超過4萬基隆選民，站出來連署讓罷免案成立。游還說，謝國樑上任以來，市政不僅沒有進步卻倒退，還推一些「大灑幣」政策，這才是基隆人願意站出來的原因。

游本明強調，林右昌對司法案件的態度，就是毋枉毋縱，該怎麼辦就怎麼辦。游並再度控訴，涉案遭起訴的前交通處技正賀男，就是前市長張通榮時代進用的人，「他跟誰的關係，國民黨應該比誰都清楚」，如果按照國民黨這樣子的邏輯，那是否蔣萬安和侯友宜，也早該要下台和道歉呢？