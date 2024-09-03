罷免團體2日下午指基隆市長謝國樑動用個人資源，要求基隆市第二信用合作社員工要繳交動員名單。國民黨基隆市黨部主委吳國勝表示，罷團散播不實消息有違《選罷法》疑慮，將委任律師向基隆地檢署提告。不過罷團表示，手上握有證據，不懼國民黨操作輿論手段，也不會有任何退縮。

吳國勝表示，3日上午二信總經理高萱芝已外澄清：「是百分之百的假訊息，合作社絕對沒有逼迫員工要繳交動員名單，這完全是不實指控。」他認為，罷免團體此舉涉及散播不實消息，有違反《公職人員選舉罷免法》的疑慮。

吳國勝認為，此舉已經超出可以忍受的政治活動範圍，其企圖以錯假訊息影響投票結果的行為非常令人不齒，國民黨不會任由罷免團體造謠卻不用負起責任，因此市黨部決定將委任律師向基隆地檢署提出告發，讓造謠者為自己的言論負責。

對於國民黨基隆市黨部揚言提告，公民團體「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉表示，他們公布的內容中，包含兩段清楚表明有合作社動員行為的錄音檔。她認為，國民黨的回應或許還可以騙騙外縣市的人，但在基隆，二信集團動員才是常態。

李晏蓉說，這一次，罷免團體必須成為公開這種惡行的第一槍，我們手上握有證據，面對國民黨操作輿論的「告發」手段，不會有任何的退縮。