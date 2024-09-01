台北地檢署偵辦前台北市長柯文哲任內涉及的京華城案，廉政署約談包括威京集團主席沈慶京、議員應曉薇等人。沈慶京發表聲明表示在前市長郝龍斌、柯文哲任內皆有官員索賄。郝龍斌9月1日表示，他認為沈是「報老鼠冤」，企圖轉移焦點。

郝龍斌9月1日上午赴基隆暖暖區為基隆市長謝國樑公開宣講，受訪時談到北檢正在偵辦的京華城案。沈慶京日前發布聲明，表示在郝龍斌台北市長任內，也有官員向他索賄。

對此，郝龍斌說他已經公開表示，希望沈慶京能夠盡快公布到底是誰向他索賄，並明確地將人、事、時、地、物都公布出來。郝龍斌認為，沈慶京已經遭北檢羈押接受檢調調查，他大可以把這個名字清清楚楚地講出來。但郝龍斌認為，沈發布這個聲明的目的在於「報老鼠冤」，並轉移焦點。

對於柯文哲遭北檢聲押，郝龍斌表示，他認為很遺憾，身為市長受市民所託，就必須全心全意捍衛市民（的權益）。他認為全國媒體都在報導柯遭聲押，對台北市絕對是損傷。

談到柯文哲曾經批評他，但如今會不會覺得猶如迴力標一樣。郝龍斌認為，現在大家都用柯曾說過的話來檢驗他，他認為，柯曾說過他什麼，都不重要，但他在台北市長任內時，捍衛台北市民權益，現在證明是他光榮的印記。

郝龍斌說，「所有的政治人物千萬不可以戴上權利跟誘惑金權的魔戒，凡走過必留下痕跡、蒼天饒過誰」，他認為個人造業、個人擔，這件事情很清楚。

不過話鋒一轉，郝龍斌認為在野黨一定要合作，在野如果不合作，國會不過半，對於民進黨的監督制衡就會有問題。他認為，民進黨現在處心積慮分裂國民黨跟民衆黨，目前民眾黨在立院有8席立委，這8席立委要撐起國會、撐起民衆黨，證明民眾黨不是柯文哲的一人政黨。

★未經判決確定，應推定為無罪。