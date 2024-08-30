國民黨守護基隆小組發言人鄭麗文呼籲總統賴清德查弊不分黨派，也要敢查林右昌，同時呼籲林右昌應該辭去民進黨秘書長，接受調查。（徐佑昇攝）

基隆地檢署28日偵結大日公司行賄基市府官員案，並起訴多達11人。由於事發時為前朝林右昌主政，藍綠近日對此火暴互槓。今（30）日國民黨基隆市黨部召開記者會，國民黨守護基隆小組發言人、前立委鄭麗文痛批，近期司法起訴林右昌市府弊案，就讓綠營發起的罷樑「昭然若揭」，鄭強調，就是因為謝上任發現大日弊端重重才不續約，也因為謝國樑查弊「有人緊張了」，才發動罷樑，想讓綠營班師回朝，繼續貪汙。

基隆東岸商場爭議導致民間發起罷免市長謝國樑行動，該商場前營運廠商大日公司涉行賄市府，包含前林右昌時期的官員及廠商11人被起訴。藍綠近日對此互槓，藍營批林右昌任內貪腐重重，綠則批官員事前市長張通榮愛將。

今日國民黨中央黨部「基隆守護小組」發言人鄭麗文表示，該行賄案是在林右昌任內爆發，他轄下的二名官員長期勾結廠商，林右昌身為8年的基隆市長，還甩鍋給國民黨前市長張通榮，鄭麗文還以今天被調查的民眾黨主席柯文哲請假為例，要求林右昌必須辭秘書長，認真接受司法調查。

鄭麗文指出，林右昌在基隆都當了8年的市長，行賄案還扯國民黨前市長張通榮，如果遭起訴的賀姓技正是前市長的親信，那為何前市長時期沒出事，卻在林右昌任內才爆發弊案，整個行賄案件的人、事、物清清楚楚。鄭痛批「林右昌是不是慌了、怕了，才亂咬一通」。

鄭麗文並以今日柯文哲被搜索為例，當初的台北市政府出問題，柯就要面對司法的調查，檢調針對台北市可以上辦到市長。她也向總統賴清德喊話，賴上任後說不分顏色親疏，要打擊黑金、貪瀆，「鄭文燦可以被押、柯文哲可以被查，檢調會不會投鼠忌器怕林右昌背後的大老闆？」，林右昌現在貴為民進黨秘書長，「如果不辭黨職，誰敢辦林右昌」。

鄭麗文也嗆罷樑團體，要公開向基隆市民謝罪並道歉，因為廠商相關弊案已被檢調起訴，罷免已無正當性，「製造對立、社會恐慌，居心何在？」。

國民黨基隆市黨部發言人黃申棟則表示，市民的眼睛是雪亮的，大日行賄案是林右昌任內官員涉貪收賄，但林右昌前市府發言人游本明竟把責任推給前市長，並嗆「神也是你，鬼也是你」，盼司法能更深入的調查。