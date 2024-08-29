總統賴清德上任後拒絕朝野和解，大搞對抗，還威脅在野黨揚言「青鳥要飛出來了」，其中相關動作表現在針對基隆市長謝國樑的罷免號召。粉專「政客爽」質疑，收大日賄款、洩漏標案都是林右昌市府，綠營為何要謝國樑道歉？還PO出綠媒策畫的罷免開講現場照，青鳥只有十幾人。

政客爽今(29日)做圖質疑，基隆地檢署已經起訴林右昌任內的市府人員「貪污」、「洩密」罪，更證明了，當初謝國樑不繼續跟大日續約是正確的決定。那麼問題來了，大日是林又昌找來的廠商，收賄的也是林右昌市府的人，你不用負責嗎？東岸廣場從頭到尾，捍衛基隆人民權益的是謝國樑，讓基隆人損失權益的叫林右昌，那是在罷個屁？

他也質疑，林右昌任內找大日公司經營東岸廣場，林右昌市府人員收大日賄款200萬，林右昌市府人員洩漏標案內容給大日。但林右昌前市府發言人游本明卻喊：還給林右昌一個公道，謝國樑要道歉！讓他不禁發出哏圖「尼克楊問號（？？？）」

政客爽還PO出網友投稿，只見綠媒舉辦的罷免政論開講，青鳥只來了十幾個人，他直酸：在農曆7月坐滿五十萬人，罷免熱度創新高！看來穩了！