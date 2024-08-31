藍營正面迎戰罷免基隆市長謝國樑案，今日中廣前董事長趙少康再度來基隆聲援謝國樑。謝國樑（中）感謝趙少康相挺，表示會繼續推廣市政亮點及政策。（徐佑昇攝）

藍營正面迎戰罷免基隆市長謝國樑案，今日中廣前董事長趙少康再度來基隆聲援謝國樑，受到支持者熱烈歡迎。（徐佑昇攝）

藍營正面迎戰罷免基隆市長謝國樑案，今日中廣前董事長趙少康再度來基隆聲援謝國樑，國民黨立委林沛祥（中）也出席呼籲民眾投票反對罷樑的霸凌行為。（徐佑昇攝）

藍營正面迎戰罷免基隆市長謝國樑案，今日中廣前董事長趙少康（右二）再度來基隆聲援謝國樑（右三），並至城隍廟參拜。（徐佑昇攝）

藍營正面迎戰罷免基隆市長謝國樑案，今（31）日中廣前董事長趙少康今再度來基隆聲援謝國樑。趙少康痛批，東岸商場法律戰基市府已「四連勝」，代表謝國樑不讓涉弊廠商續約、收回市產完全有依據，而且謝很認真在做建設，「不知道要罷免什麼」。趙並質疑，綠營有意以基隆做「測試」，若罷樑成功，明年立法院就會發動罷免藍委潮，呼籲民眾出來投不同意罷免。

趙少康表示，基市府已在東岸商場案已取得四連勝，檢方還起訴前東岸經營廠商大日公司與前市府官員等11名被告。但林右昌前發言人游本明卻反而說因為被起訴官員是國民黨前基隆市長張通榮時期任用，要藍營和謝國樑道歉，「真是笑死人」。趙說，該案在張通榮離職後8年才發生，同一個官員，在張通榮時代沒舞弊，到林右昌時代才舞弊，到底是誰的責任？

趙少康也質疑，這樣的指控就和綠營發動罷免謝國樑一樣，「他犯了什麼滔天大罪？維護市產有錯嗎？」，趙少康也控訴，「NET甚至到現在還沒付租金，文明時代能這樣做嗎？」

趙少康說，他和謝國樑一路掃街走過來，充分感受到群眾熱情支持謝，可見公道自在人心，群眾眼睛是雪亮的。趙最後呼籲，他相信選民最偉大，請基隆市民站出來投不同意票，不信公理正義喚不回。

國民黨立委林沛祥指出，10月13日要出來投不同意罷免票，不能姑息霸凌的人繼續囂張，「如果不站出來，下一個被霸凌的可能就是我們」。林強調，謝國樑捍衛基隆市產，對方卻發動惡意罷免，他也呼籲，若監察院還有良知，應主動調查林右昌是否有圖利瀆職弊案。

謝國樑表示，感謝趙董事長支持，在大家加持下越來越有信心，未來還有6周，他會繼續推廣市政亮點與論述，也呼籲民眾出來投「不同意罷免」票。

趙少康與謝國樑在基隆市仁愛區掃街，至當地的「兩利餛飩大王」體驗基隆在地美食，隨後到城隍廟參拜，祈求風調雨順、國泰民安。