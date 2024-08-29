基隆地檢署28日偵結大日公司涉嫌在信二停車場案中，賄賂基隆前市府官員，起訴官商共11人。前基隆市政府發言人游本明認為，國民黨應為先前指林右昌圖利大日致歉。但國民黨基隆市黨部發言人黃申棟表示，游的發言是邏輯車禍，林才應該為任內發生弊案向市民道歉。媒體人黃揚明質疑，綠營稱大日案中被起訴的交通處賀姓技正，是國民黨前市長張通榮所任用的，當然是張通榮、國民黨該負責？這邏輯讓人不忍直視。

政客爽今(29日)做圖質疑，基隆地檢署已經起訴林右昌任內的市府人員「貪污」、「洩密」罪，更證明了，當初謝國樑不繼續跟大日續約是正確的決定。那麼問題來了，大日是林又昌找來的廠商，收賄的也是林右昌市府的人，你不用負責嗎？東岸廣場從頭到尾，捍衛基隆人民權益的是謝國樑，讓基隆人損失權益的叫林右昌，那是在罷個屁？他還PO出綠媒舉辦的罷免政論開講現場照片，但見青鳥只來了十幾個人，直酸「穩了！」

游本明表示，大日案中被起訴的交通處賀姓技正，「就是國民黨張通榮前市長所任用的！」賀姓技正與現任交通處長王圳宏2人，過去更同為張通榮的心腹，關係非比尋常，「甚至現任的交通處長王圳宏在擔任交旅處長時，所有的案件都還須經過賀姓技正之手，相信王圳宏自己最清楚！」

黃申棟則回應反批游本明「切割令人歎為觀止」，重申林右昌市府任內發生的案件是法院認證，把這算在謝國樑或張通榮身上，是「邏輯壞死」。

黃揚明也發文指出，張通榮擔任基隆市長是2007～2014年，林右昌擔任基隆市長是2014～2022年；但大日弊案起訴的行賄期間是2018～2022年。「誰該負責？當然是當年任用不肖官員的張通榮啊！(誤)」他直呼，這邏輯不忍直視！