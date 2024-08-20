交通部長李孟諺19日請辭，外界對於何人接交通部長眾說紛紜，也有人點名曾任內政部長的民進黨祕書長林右昌。對此，林右昌20日上午受訪時表示，這就想太多了，他不管擔任什麼職務，都會把角色扮演好。

交通部長李孟諺19日請辭獲准，關於接任人選，外界點名民進黨祕書長林右昌、前中華郵政董事長魏健宏都有人點名有機會。不過對此，林右昌劈頭就說：「這就想太多了！」

林右昌表示，他現在的工作及身分是民進黨祕書長，他不管擔任什麼職務，諸如過去擔任基隆市長，他就是好好把市長的身分、角色扮演好、把工作做好，帶給基隆市民光榮、基隆進步。

至於後來擔任內政部長，他也是把內政部長的工作做好。至於其他的，就不多想，也不會有這樣的一個思考。

外界點名林右昌的主因在於，林在2022年九合一大選後，一度被視為是接任交通部長的熱門人選，但後來他接任了內政部長，隨著賴清德就任總統，林右昌的去向也為外界所關注，最終接下了民進黨祕書長一職。因此，隨著李孟諺請辭獲准，林右昌又重新成為交通部長的熱門人選。