前交通部長李孟諺遭爆有長達10年的地下戀情，火速請辭。外遇對象張姓女子則發布三點聲明，除了向李夫人道歉，也強調自己存錢貸款購入二手屋，與建商無任何關係，絕非李孟諺金屋藏嬌。前立委郭正亮表示，李孟諺因婚外情辭職仍被繼續追殺，質疑爆料的人連李孟諺復出的機會，都要砍斷；扯他跟前遠航董座張綱維有什麼關係，可能是要讓李孟諺不得超生，他就沒辦法回到政壇。

郭正亮今(23日)在政論節目《新聞大白話》中表示，李孟諺這個新聞蠻詭異的，他已經辭職了，還是被追殺，是什麼意思？假設張女的聲明稿 有斷點，但危機處理的聲明稿本來就不可能全部都講出來。本來爆料出現的照片是2014年的，李孟諺則是2019年之後調到中央擔任行政院秘書長，人家才會去扯他到中央之後，是不是跟張綱維有什麼關係。

郭正亮接著指出，張女說，她是在新北和台南跟李孟諺有過一些關係，後來就變成朋友。結果還是被追殺，追殺的邏輯只有兩個︰第一個，那人連李孟諺復出的機會，都要把它砍斷；因為張女蠻護李孟諺的，不是大家講的那麼不堪，房子也是她自己買的，張綱維跟她也沒有什麼關係。

郭正亮更認為，第二個，爆料的人要扯李孟諺跟張綱維有什麼關係，或是要讓李孟諺不得超生，就沒有辦法回到政壇。他很少看過有人這樣爆料的，因為李孟諺已經從交通部長退下來了。