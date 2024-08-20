交通部長李孟諺昨（19日）被爆出外遇長達10年，消息曝光後他火速請辭獲准。據媒體報導，李孟諺接任交通部長後未申請隨扈，僅由交通部司機接送上下班，是近年罕見沒有隨扈的交通部長，對外的說法是李孟諺不想麻煩人。

李孟諺昨日上午遭爆有一段長達10年的婚外情，早在李執掌台南水利局時就已在交往，事發後他稱個人過去行為造成太太與家人的莫大困擾，以及導致社會大眾觀感不佳，他由衷表達最深歉意，並迅速請辭。

據《ETtoday新聞雲》今日報導，李孟諺接任交通部長後未申請隨扈，是近年罕見沒有隨扈隨身的交通部長，僅由交通部司機接送上下班；知情人士則透露，未申請隨扈是因李孟諺不喜歡麻煩人。

南部政界盛傳「李孟諺小三」張女是陸配，還曾做過八大，其臉書也被起底這10年間經常轉發與愛情有關的圖文，藉此抒發對李的愛意與思念，包括「在愛情裡，最在乎的一方，最後往往輸得最慘，找個讓你開心一輩子的人，才是愛情的目標」、「在這個世界上，沒有人真正可以對另一個人的傷痛感同身受，你萬箭穿心、你痛不欲生，也僅僅是你一個人的事」等。