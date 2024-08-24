高雄市模範父親協會今（24）日舉行傑出父親表揚，今年從各界推舉的45位名單中，經選拔委員初審、訪視、複審，選出15位企業家。（柯宗緯攝）

高雄市模範父親協會今（24）日舉行傑出父親表揚，今年從各界推舉的45位名單中，經選拔委員初審、訪視、複審，選出15位企業家。協會理事長黃良華表示，協會特別重視家庭倫理，尤其是夫妻關係，因此「有小三者，絕對不允許入會」，也鼓勵成員多做公益，今年已贊助17個社會團體，善款逾150萬元。

高雄市模範父親協會理事長黃良華（前左）表揚傑出父親。（柯宗緯攝）

黃良華指出，這15位獲選父親，不僅事業有成且樂善好施，選拔訪視過程，規定不僅是候選人要在場，夫人也必須在，加入協會的夫妻關係都非常和諧，「有小三的，絕對不允許進來，這方面我們抓得很緊」。

公益方面，黃良華表示，今年選拔111位學生，身分較為特殊，都是失去父親的學子，希望鼓勵他們向上，總計發出140萬獎助金。另外，除了響應捐血活動外，今年協會共贊助17個社會團體，總費用達150萬元。

高雄市議長康裕成（前左）今出席高雄市模範父親協會舉辦的傑出父親表揚活動。（柯宗緯攝）

高雄市議長康裕成致詞時提到，近年各屆議長皆力挺高雄市模範父親協會表揚傑出父親活動，親自出席典禮。她直說，看到這些獲選者的事蹟很感動，也有很多值得大家學習的地方，而這屆15位傑出父親平均年齡雖73歲，但其實還很年輕，可以為社會繼續付出、貢獻。

「高雄市第18屆傑出父親」當選名單如下：魏進坤（新發燈業董事長）、陳東進（太元企業報關行總經理）、陳喬峯（喬豐行董事長）、黃耀山（王馬企業董事長）、姜育明（金鍍工業董事長）、洪文堂（粧研工藝貿易董事長）、吳國隆（金富陞建設董事長）、陳昭宏（東龍地產總經理）、張瑞仁（立人人力資源總經理）、呂興吉（普而美實業總經理）、林琮隆（得意中華食品總經理）、朱慶福（坤福不銹鋼董事長）、蕭竣豪（蕭記食品負責人）、簡天保（高全存企業總經理）、潘客煌（明煌油漆工程執行長）。